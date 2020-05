Comune: al via promozione convenzioni con gestori privati parcheggi

Roma – Roma Capitale e’ pronta a promuovere convenzioni mirate con gestori privati dei parcheggi per consentire la ‘sosta breve’ a tariffe agevolate, con un prezzo calmierato sull’offerta. La Giunta capitolina ha approvato una memoria a firma dell’assessore alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese, per dare il via alla manifestazione d’interesse nei confronti di questi operatori. Intenzione dell’Amministrazione e’ supportare il tessuto produttivo della citta’ con azioni mirate che incentivino la progressiva ripartenza delle attivita’ commerciali, artigianali e produttive. Tra le azioni previste c’e’ quindi l’incentivo all’aumento dell’offerta della ‘sosta breve’ per consentire ai cittadini di raggiungere piu’ agevolmente le attivita’ commerciali, nonche’ garantire le attivita’ di consegna capillare delle merci, soprattutto nelle zone piu’ centrali di Roma. Lo scrive in una nota il comune di Roma.

“Abbiamo deciso di lanciare questa manifestazione di interesse per promuovere convenzioni mirate con i gestori privati dei parcheggi e ottenere scontistiche speciali per la sosta a beneficio dei cittadini. Anche grazie a questa azione vogliamo supportare il tessuto produttivo della citta’, in un periodo difficile a livello nazionale per tutto il comparto turistico”, dichiara l’assessore alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese.