Comune: per alunni parte sostegno domiciliare

Roma – L’Amministrazione Capitolina ha deciso, vista la sospensione dell’attivita’ didattica fino al 15 marzo, di convertire le ore di assistenza scolastica erogata dagli Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione in interventi da effettuarsi a domicilio. La misura e’ stata comunicata dall’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’ tramite una nota inviata a tutti i Municipi. I servizi potranno dunque essere organizzati dagli stessi Municipi, in condivisione con le famiglie dei bambini con disabilita’, ed erogati dagli stessi soggetti attualmente affidatari del servizio scolastico. La prestazione sara’ effettuata per il numero di ore gia’ assegnate a ciascun utente, che potranno essere cumulate nell’arco della settimana.

“È una misura fondamentale che abbiamo voluto garantire a sostegno dei bambini con disabilita’ e delle famiglie. Lavoriamo in questa fase delicata per dare la massima continuita’ possibile ai servizi e sostegno ai cittadini”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. “Una delle nostre priorita’, appena ci e’ stata comunicata la sospensione dell’attivita’ didattica, e’ stata poter garantire ai bambini con disabilita’ che si trovano a casa lo stesso sostegno di cui beneficiano ogni giorno nelle strutture scolastiche. Vogliamo cosi’ contribuire ad accompagnarli lungo l’attraversamento di questo periodo di cambiamento della loro quotidianita’, dando continuita’ al rapporto con gli operatori, tutelando i lavoratori e sostenendo le famiglie”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’.

“Il diritto all’assistenza si deve sposare con il diritto allo studio anche a domicilio. Le famiglie con studenti con disabilita’ andavano assolutamente supportate in questa fase difficile. #RomAccessibile e’ anche questo”, dichiara il delegato della Sindaca all’Accessibilita’ Universale Andrea Venuto.