Comune approva memoria per sostegno turismo

Roma – Via libera della giunta capitolina alla Memoria che dispone la valutazione di misure urgenti a sostegno del territorio e del comparto turistico a seguito dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19. Date le ingenti perdite registrate dalle imprese, con special riguardo al calo di presenze nel comparto delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico, si rende necessaria l’esatta misurazione dell’impatto sull’indotto di settore per calcolare i sostegni necessari, da erogare nel rispetto di apposita disciplina regolamentare da assumere.

Questa quantificazione sara’ compito dei Dipartimenti Sviluppo economico e Turismo, nonche’ dell’Ufficio di scopo per la Pianificazione Strategica Economica e Urbana. I singoli Assessorati, in coordinamento con l’assessorato al Bilancio e con il gabinetto della Sindaca, predisporranno le misure settoriali di competenza per mitigare gli effetti negativi e gli impatti economici all’interno della strategia complessiva di rilancio della Citta’.

Step successivo, l’analisi del fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto ai vigenti stanziamenti di bilancio, per intervenire a sostegno dei diversi comparti della spesa di competenza comunale. Eventuali altre soluzioni di supporto alla filiera saranno proposte dal Dipartimento Risorse economiche, anche attraverso interventi sull’imposizione tributaria, e tramite la sospensione o il differimento del versamento del contributo di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico nonche’ di ogni altro soggetto responsabile del pagamento.

La Ragioneria Generale di proporra’ le possibili coperture finanziarie per le misure cosi’ identificate, anche attraverso prelevamento dal fondo di riserva o altre variazioni di bilancio aventi carattere d’urgenza. Tutti gli Assessorati collaboreranno alla stesura di un piano anticrisi che la Sindaca potra’ sottoporre al Governo, per individuare le modalita’ di assegnazione di contributi e risorse finanziarie a Roma Capitale e porre in essere ogni altra iniziativa utile a supportare l’indotto.

“Lavoriamo senza sosta per supportare la filiera del turismo cittadino, con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Dopo la necessaria stima di perdite e interventi necessari, valutiamo possibili interventi su tassazione, sospensione del contributo di soggiorno e ogni altra iniziativa utile al comparto, primo fra tutti a essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria in atto. Tutti insieme stileremo un piano emergenziale che la Sindaca potra’ sottoporre al Governo, perche’ Roma possa tornare piu’ forte di prima”, dichiara Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. Al fine di dotare l’Amministrazione di una struttura in grado, tra le varie attribuzioni, di gestire gli effetti sul comparto del turismo determinati dall’emergenza sanitaria in atto, l’Assessorato allo Sviluppo Economico e Turismo di concerto con l’Assessorato alle Partecipate di avviare gli step necessari alla costituzione di un Destination Management Organization, (DMO), che regoli i rapporti con l’Ente, i rapporti con gli stakeholder e le modalita’ di gestione dei relativi processi.

Quanto alla strategia di promozione turistica cittadina, l’Assessorato Sviluppo Economico, Turismo e Formazione Lavoro in sinergia con l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo ENIT, definira’ un piano di comunicazione finalizzato a veicolare un messaggio integrato sulla reale situazione della citta’ di Roma e sulla piena operativita’ di tutti i servizi che attengono alla filiera del turismo, cui potrebbe anche essere destinata una quota delle somme previste per la partecipazione alle fiere di settore.