Comune: aree verdi a disposizione gratis per società sportive

Roma – Praticare attivita’ sportiva all’interno dei parchi e degli spazi verdi di Roma, dove le associazioni dilettantistiche potranno svolgere lezioni all’aperto. Questa l’iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio per supportare le societa’ sportive e in particolare le realta’ che normalmente hanno a disposizione spazi ridotti, in cui non potrebbero essere garantite le misure di distanziamento anti-Covid. Lo fa sapere in una nota il Comune di Roma.

“Mettere a disposizione gratuitamente spazi aperti e parchi, dove poter praticare attivita’ fisica e secondo modalita’ ben definite, e’ un sostegno importante in favore delle realta’ di settore che spesso non dispongono di ambienti tali da garantire il distanziamento fisico necessario agli allenamenti”, spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “E consentira’ a tanti romani di riprendere la pratica sportiva interrotta durante il lockdown. Roma riparte anche coniugando la ripresa economica di palestre e societa’ sportive con il benessere dei cittadini”.

Il Campidoglio, spiega la nota, e’ pronto a inviare un atto di indirizzo ai Municipi, affinche’ si facciano promotori di progetti specifici. Attualmente il IV, V e XIII Municipio stanno gia’ predisponendo le delibere che consentiranno, per un periodo definito e in maniera gratuita, lo svolgimento regolamentato dell’attivita’ all’aperto da parte delle associazioni sportive. Il progetto interessera’ un settore che comprende circa 100mila realta’ tra associazioni e societa’ sportive dilettantistiche e che coinvolge piu’ di un milione tra dipendenti e collaboratori.

“Il Campidoglio non puo’ che accogliere con favore un’iniziativa che fa bene alla citta’ e ai suoi cittadini. La proposta e’ stata presentata dal deputato Felice Mariani con un appello al Governo, agli amministratori locali e al Presidente di Sport e Salute e verra’ estesa anche a livello nazionale, come ha gia’ anticipato il ministro dell’Ambiente Costa”, spiega l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, Daniele Frongia.

Si tratta di “iniziativa di grande aiuto per le associazioni sportive- sottolinea- in particolar modo le piu’ piccole che maggiormente hanno sofferto le conseguenze del lockdown che potranno in questo modo garantire la prosecuzione delle lezioni, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ma e’ anche una grande possibilita’ per i tanti iscritti di accedere alle attivita’ in modo sicuro e usufruendo di spazi all’aperto. Come controparte le associazioni potrebbero garantire la gratuita’ del servizio per categorie piu’ svantaggiate come disabili e anziani fornendo cosi’ un ulteriore servizio alla collettivita’”.