Comune: bando bonus affitti, da lunedì domande fino a 18 maggio

Roma – Lunedi’ 27 aprile sara’ pubblicato sul portale di Roma Capitale il bando per richiedere il contributo straordinario all’affitto 2020. “Le famiglie che hanno difficolta’ economiche a causa dell’emergenza coronavirus, potranno subito presentare la domanda e avranno tempo fino a lunedi’ 18 maggio. Il contributo avra’ come tetto massimo il 40% del costo dei canoni di tre mensilita’ dell’anno in corso” dice l’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli, spiegando che “la richiesta potra’ essere compilata direttamente online sul portale di Roma Capitale oppure presentata in forma cartacea in Municipio. L’urgenza della situazione e la necessita’ di gestire in poco tempo molte richieste da parte dei cittadini ci ha indotti ad attivare la modalita’ online, semplice e immediata, che ha anche il vantaggio importante di limitare il piu’ possibile gli spostamenti.”

“Chi possiede un computer, un tablet o uno smartphone potra’ compilare la richiesta direttamente sul portale di Roma capitale, allegando un’autocertificazione firmata, scaricabile dal sito, e un documento d’identita’. Torno a raccomandare ai cittadini di privilegiare questa modalita’. Chi non ha accesso a strumenti tecnologici, potra’ presentare la richiesta in forma cartacea presso i Municipi, compilando il modulo reperibile dal 27 aprile nelle edicole dove, dallo stesso giorno, chi non ha una stampante, ma ha accesso ad internet, potra’ anche trovare il modello dell’autocertificazione da utilizzare esclusivamente per la modalita’ online”. Tutte le informazioni necessarie per il corretto invio della domanda del bonus affitto 2020, i requisiti, l’elenco delle edicole aderenti e il link dove compilare la domanda online saranno disponibili da lunedi’ sul portale di Roma Capitale.