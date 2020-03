Comune: bene Ics, accolte richieste per sport

Roma – “Venerdi’ sera mi sono confrontato in una lunga riunione a distanza con il presidente dell’Ics, Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi con il quale abbiamo dibattuto di diverse azioni che possono essere intraprese e valutato insieme le esigenze specifiche del settore affinche’ possano essere rappresentate al Governo. Stiamo ragionando, collaborando e lavorando per trasformare altre necessarie proposte di sostegno al settore in leggi dello Stato”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, spiegando che “continuano le interlocuzioni per valutare misure per lo sport romano.”

“Il mondo dello sport ora piu’ che mai, sta subendo un momento di grave crisi e rallentamenti. L’intervento dell’Amministrazione capitolina e’ stato tempestivo nel garantire un’interlocuzione con tutti i soggetti interessati al fine di mettere sul tavolo una serie di misure ad hoc volte alla massima tutela del settore dello sport romano. È del 13 marzo scorso l’Ordine del Giorno approvato in Assemblea Capitolina, su cui abbiamo lavorato molto io e il presidente della Commissione Sport, Angelo Diario, che prevede interventi mirati di tutela a favore dello sport romano”.

Da Frongia arriva “un plauso” all’Istituto per il Credito Sportivo, “che conferma la missione pubblica dell’Ente con finalita’ sociale per lo sport e in particolare al presidente Abodi, che ringrazio personalmente per la sensibilita’ mostrata e l’attenzione posta anche alle nostre richieste. È stata infatti accolta ufficialmente qualche giorno fa proprio dall’Ics la proposta che abbiamo presentato nell’Odg in Assemblea capitolina, avanzata anche dai clienti dell’Ente, di sospendere le rate di mutui relativi agli impianti sportivi per dare il tempo di poter ricreare flussi economici. Si tratta di un ottimo primo risultato- conclude l’assessore capitolino- che incontra le esigenze di un settore, quello dello sport romano, oltre che nazionale, che sta attraversando un momento di crisi da cui ci rialzeremo con l’impegno di tutti”.