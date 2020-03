Comune: cantieri strade, nessuno slittamento lavori

Roma – Nessuno slittamento dei cantieri sulle principali strade della citta’. Le procedure legate ai bandi per la partecipazione delle imprese alle gare di Roma Capitale per i lavori pubblici vanno avanti. Cosi’ in una nota l’assessorato alle Infrastrutture. Nelle settimane scorse erano pervenute al Dipartimento Sviluppo e Manutenzione Urbana (Simu) richieste formali per una proroga dei termini da parte delle imprese e da associazioni di categoria, come per esempio Acer. Vista l’emergenza Coronavirus e’ stato esteso di 15 giorni il termine per presentare la documentazione necessaria per le gare di prossima scadenza.”

“Questa misura e’ stata adottata per garantire la massima partecipazione delle imprese alle gare di appalto e, successivamente, partire con le procedure di analisi delle offerte, come la normativa prevede, che contiamo di far procedere il piu’ velocemente possibile. Solo a valle della procedura di legge possono essere firmati, quindi, i contratti e possono partire i lavori. L’obiettivo dell’Amministrazione capitolina e’ velocizzare le attivita’ amministrative e i numerosi lavori appaltati, gia’ in corso e anticipati. É il caso dell’intervento nella canna sud della Galleria Giovanni XXIII, inizialmente previsto per il mese di luglio. Sono in fase di completamento i lavori su via Aurelia, nel tratto tra Piazza Irnerio e via di Acquafredda o quelli sulla via del Mare. Non e’ previsto, quindi, nessuno stop o un rallentamento ai cantieri della citta’.