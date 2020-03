Comune: da lunedì anticipata alle 14 apertura Ztl

Roma – L’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Cafarotti, “ci ha comunicato di aver accolto la proposta delle categorie di anticipare l’apertura delle Ztl, che da lunedi’ si apriranno alle 14 invece che alle 18. È una grande dimostrazione di responsabilita’”. Cosi’ il presidente della Confesercenti Roma, Valter Giammaria, interpellato dall’agenzia Dire. Proprio i settori produttivi della Capitale nei giorni scorsi avevano chiesto, come misura anti-crisi, di intervenire sugli orari di ingresso delle ztl per consentire alle auto di entrare prima del previsto.

“Aiutare le piccole e medie imprese della citta’ in questa fase delicata per il nostro territorio e per il Paese- aggiunge in una nota Giammaria- e’ una priorita’ cui e’ necessario dare concretezza e risposte tempestive”. Per il presidente di Confesercenti “la sospensione della Ztl non e’ certo una azione esaustiva, ma puo’ contribuire a dare sostegno alle imprese diffuse nel territorio. Auspichiamo, inoltre, che il Comune di Roma e la Regione Lazio intervengano con altre misure concrete verso le imprese come ad esempio, quella piu’ urgente, una proroga per i pagamenti di imposte e tasse locali tra cui l’Imu. Anzi- conclude Giammaria- perche’ non cogliere questa occasione per pensare anche all’abolizione di tasse assurde come quella chiamata ‘Tassa sull’ombra’”.