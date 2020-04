Comune di Roma: Coronavirus, sanificati uffici Dipartimento Tutela Ambiente

Roma – Si è concluso ieri pomeriggio un ciclo di interventi di sanificazione che ha interessato gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e varie sedi collocate sul territorio, comprese quelle del Servizio Giardini dislocate nei Municipi, e le aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere.

L’operazione, iniziata giovedì 16 aprile, rientra nell’ambito degli interventi di contrasto al Covid-19. Per igienizzare gli ambienti di lavoro e’ stato utilizzato del liquido enzimatico.

“La nostra priorità e’ tutelare la salute del personale che continua a svolgere attività essenziali, sulla base di turni organizzati in modo da evitare assembramenti e rispettando le distanze prescritte nei decreti governativi. A loro va il mio ringraziamento per la grande professionalità dimostrata in un momento così difficile”, spiega l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.