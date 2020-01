Comune: domani residenti possono rientrare in palazzina evacuata vicino Colosseo

Roma – È previsto per domani mattina il rientro a casa dei residenti della palazzina evacuata lo scorso lunedi’ a causa di un cedimento della strada nei pressi del Celio. Dopo una settimana, grazie al coordinamento da parte della Protezione Civile, che ha lavorato insieme a Municipio I, Acea e Italgas, i condomini potranno tornare nelle loro abitazioni. In questi giorni Italgas ha effettuato il collaudo e Acea ha sostituito interamente l’utenza fino alla condotta primaria. Acea, in circa 4 settimane, ripristinera’ il marciapiede e il manto stradale dal civico 18b all’incrocio di via Ostilia, ed effettuera’ verifiche sulle caditoie. Sara’ garantito l’accesso in sicurezza nell’edificio tramite una pedana provvisoria. Dopo l’evacuazione, il Campidoglio ha garantito assistenza alloggiativa agli abitanti della palazzina che ne hanno fatto richiesta. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.