Comune: in ville e parchi lavori e sfalcio erba

Roma – L’Assessorato alle Politiche del Verde e il Dipartimento Ambiente stanno lavorando senza sosta agli sfalci di parchi e ville in tutti i Municipi anche con il supporto delle ditte, bloccate durante i due mesi di emergenza sanitaria a causa del Covid-19 che hanno rallentato anche il nostro Servizio Giardini. Per tutelare la salute degli operatori dipartimentali sono stati organizzati turni su orari diversi a personale ridotto, garantendo le distanze anche nell’uso degli automezzi. Lo fa sapere in una nota il comune di Roma.

Nella giornata di ieri, terminato lo sfalcio del Gianicolo, il Servizio Giardini ha iniziato il Parco del Colle Oppio dove si sta lavorando in queste ore. Prossimo giardino in programma Castel Sant’Angelo (Municipio I). Giardinieri al lavoro anche nel Municipio II dove stanno completando gli sfalci al Villaggio Olimpico, a Villa Ada, seconda villa storica piu’ grande di Roma con 180 ettari, a Villa Chigi, 5 ettari, e al Parco Rabin. A Villa Borghese, 80 ettari di estensione, e’ terminata la rasatura del Pincio e sono state completate le aree comprese tra porta Pinciana e Galleria Borghese e tra la Casina dell’Orologio e la casina di Raffaello.

Sfalci anche nell’area verde di via Baseggio, in via Gino Cervi (Municipio III), a Parco Meda, nel giardino di via Pescosolido, al Parco del Serpente (Municipio IV) e a Villa Gordiani, lato Olevano Romano (Municipio V). Work in progress nei parchi Sinisgalli e Gastinelli a Ponte di Nona (Municipio VI), 15 ettari in tutto. Anche a Villa Pamphilj, la piu’ grande villa cittadina (Municipio XII), trattori e taglia erba non si sono mai fermati: sfalciate le due aree aree cani ed ampie porzioni della villa che conta 164 ettari di verde.

Taglio dell’erba effettuato anche a Parco degli Acquedotti, Parco Foti (Municipio VII), Parco Scott, Parco della Solidarieta’ e Giardini della Basilica di San Paolo (Municipio VIII), Parco Giuliano in via di Vigna Murata, Parco Acqua Acetosa Ostiense Laurentino (Municipio IX), Villa Bonelli, area verde di via Frattini (Municipio XI), Villa Flora, Giardino di via Vanni (Municipio XII), Parco Melvin Jones, area verde di via Commendone (Municipio XIII), Parco del Pineto, Parco delle Rose (Municipio XIV), Parco di Villa Livia, e Parco della Pace (Municipio XV). Stiamo lavorando alla piena fruibilita’ dei parchi che avverra’ in maniera graduale. Gli elenchi delle aree di ogni Municipio, in verde quelle gia’ sfalciate o con lavori in corso, in arancione quelle dove si interverra’ a breve, sono disponibili al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS579061.