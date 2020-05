Comune: inizia confronto e condivisione con Confintesa

Roma – “Riattivare il tessuto economico, sociale e culturale dalla citta’, partendo da una visione strategica che metta sempre al centro il servizio pubblico”. Su questa base si e’ sviluppato il “proficuo confronto” tra la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, l’Assessore al Personale, Antonio De Santis, e il segretario di Confintesa Roma Capitale, Alfredo Magnifico. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. È stato “condiviso come la Pubblica Amministrazione rappresenti il cuore pulsante da cui derivano le attivita’ strutturali e piu’ determinanti della citta’. Nelle prossime settimane si terranno nuovi incontri per entrare nel merito di specifici temi e contenuti”.