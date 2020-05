Comune: iscrizione trasporto prorogata al 29 maggio

Roma – “Roma Capitale informa che, per agevolare i cittadini in virtu’ dell’attuale situazione sanitaria, e’ stata prorogata al 29 maggio la scadenza per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’annualita’ 2020-21. Si ricorda che il servizio e’ rivolto agli alunni delle scuole pubbliche capitoline e statali dell’infanzia, scuole pubbliche statali primarie, secondarie di I grado. Per gli alunni con disabilita’ il servizio riguarda anche le secondarie di II grado ed e’ garantita la possibilita’ di presentare la domanda di iscrizione anche oltre il termine stabilito, nei casi in cui la necessita’ emerga successivamente. La domanda va presentata on line sul sito di Roma Capitale. Tutte le informazioni sono disponibili a questa pagina: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS558619”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma.