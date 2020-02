Comune: da lunedì inizia seconda fase lavori stazione Metro C Colosseo-Fori Imperiali

Roma – Dal 2 marzo al 6 agosto 2020 si svolgera’ la seconda fase dei lavori indispensabili alla realizzazione della futura stazione della metro C Colosseo-Fori Imperiali. Lo fa sapere il Comune di Roma in una nota. In questa fase il servizio sara’ riprogrammato per lo svolgimento del cantiere. La sindaca Virginia Raggi dichiara che “grazie a questi lavori, fondamentali e improrogabili, Roma potra’ disporre di una nuova stazione museo, unica al mondo, con affaccio nei Fori imperiali e vista Colosseo. Una stazione che consentira’ per la prima volta lo scambio tra le due linee della metropolitana B e C nel cuore della Capitale”.

L’assessore alla Citta’ in movimento, Pietro Calabrese, aggiunge che “per ridurre al minimo i disagi all’utenza, anche nella seconda fase, il servizio della metro B sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina sara’ riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in alcuni fine settimana. Concentrando i lavori in alcuni weekend sara’ possibile garantire la piena regolarita’ del servizio su tutta la linea B, e anzi potenziarlo, anche nei giorni feriali di grandi eventi come il concerto del primo maggio, il campionato europeo di calcio Uefa 2020 e altre manifestazioni musicali”.

Per tutto il periodo dei lavori, dal 2 marzo al 6 agosto, sulla tratta Castro Pretorio-Ionio e Castro Pretorio-Rebibbia il servizio proseguira’ regolarmente. La prima fase dei lavori si e’ conclusa il 7 dicembre scorso. Una terza fase e’ prevista a giugno 2021. Tutte le informazioni sulla riprogrammazione del servizio e sui bus sostitutivi sono disponibili sui siti di Atac e Roma Servizi per la Mobilita’.