Comune: monitoraggio dati, supporto da City Forecast

Roma – Roma Capitale utilizzera’ il supporto tecnologico fornito da Tim e Olivetti con la loro piattaforma City Forecast e il supporto dei Data Angels. Grazie a un accordo con il Campidoglio, le societa’ si occuperanno del monitoraggio dei dati, in forma anonima e aggregata, legati al traffico e agli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio comunale. La raccolta di questi dati, ricavati dal segnale generato dalle utenze telefoniche mobili, consentira’ una costante analisi dei flussi e degli spostamenti, in modo sicuro e nel pieno rispetto della normativa vigente. La piattaforma sara’ utile a monitorare le misure di contenimento della mobilita’ messe in atto per contrastare la diffusione del coronavirus e, successivamente, a supportare le decisioni che l’Amministrazione capitolina dovra’ assumere per garantire il ritorno alle normali attivita’ e la tutela della salute dei cittadini.

“In questo periodo, in cui c’e’ piu’ necessita’ di limitare gli spostamenti e rimanere in casa per far fronte all’emergenza che stiamo vivendo, la tecnologia puo’ offrirci un valido aiuto per verificare puntualmente il rispetto delle regole. In una seconda fase, tale strumento potra’ essere utilizzato per individuare i principali flussi di spostamento e agire di conseguenza: per esempio con un rafforzamento mirato del trasporto pubblico o dei presidi di sicurezza in alcune zone”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.