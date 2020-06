Comune: nessun ritardo, tutti erogati i buoni spesa

Roma – In merito a notizie circolate a mezzo stampa, l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale chiarisce che i Buoni Spesa sono stati messi tutti in erogazione e che nessun ritardo e’ in essere. I beneficiari dei ticket a Roma sono circa 70 mila. A tutela di una corretta informazione dei cittadini, si riepiloga la distribuzione nel dettaglio. Circa 16.500 Buoni sono stati accreditati e spesi direttamente su app. Circa 43 mila Buoni sono stati affidati a Poste Italiane perche’ i beneficiari potessero ritirarli presso l’ufficio postale piu’ vicino a casa. Di questi, circa 8 mila risultano ad oggi non ritirati, quindi in giacenza, non essendo chiaramente imputabile all’Amministrazione il mancato ritiro.

Quasi 11 mila Buoni, infine, sono stati affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale che ha regolarmente completato il giro di consegne casa per casa. Meno di 1000 cittadini, in questo caso, non sono stati trovati presso l’abitazione ed e’ in corso il lavoro del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale per rintracciarli. L’Assessorato coglie l’occasione per ringraziare nuovamente quanti, dentro e fuori l’Amministrazione, hanno contribuito in un momento delicato per tutti ad attivare in tempi record rispetto ad altre citta’ italiane l’avvio delle domande, l’analisi delle richieste e l’erogazione dei Buoni Spesa. Tra questi, Municipi, Dipartimento Politiche Sociali, Polizia Locale di Roma Capitale, Poste Italiane, edicole, Terzo Settore e parrocchie sul territorio. Lo scrive in una nota il comune di Roma.