Comune: nidi in convenzione verranno tutelati

Roma – “Con l’obiettivo di tutelare il sistema integrato dei Servizi Educativi di Roma Capitale al servizio dei piu’ piccoli e delle famiglie e i lavoratori impiegati nel settore, l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’ e della presidente della commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta hanno scritto una nota ai Municipi, al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e alla Ragioneria Capitolina chiedendo i dovuti chiarimenti in merito al dilazionarsi dei tempi di liquidazione delle fatture per i nidi in convenzione.”

“Nella nota si chiede alle singole strutture di Municipi, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e Ragioneria Capitolina di verificare e comunicare, per ciascuna area di competenza, lo stato dell’opera inerente i pagamenti delle fatture. Cio’ al fine di tutelare gli interessi propri dei singoli nidi convenzionati, nonche’ di Roma Capitale in materia di liquidazione delle fatture per le prestazioni rese. Domani l’assessora Mammi’ e la presidente Zotta incontreranno i rappresentanti dei nidi in convenzione”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.