Comune: niente bollette per chi ha avuto disagi case ERP senza riscaldamenti

Roma – “Stiamo lavorando con gli Uffici del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici) per risolvere i problemi di riscaldamento registrati in diverse case popolari di Roma e per non far pagare le bollette a coloro che stanno avendo disagi. È noto che gli impianti sono molto vecchi e negli anni c’e’ stata carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Cosi’ il presidente della commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, Alessandra Agnello, su Facebook.

“I Dipartimenti Sviluppo Infrastrutture-Manutenzione Urbana e Patrimonio-Politiche Abitative di Roma Capitale stanno individuando le case ERP che hanno registrato criticita’ in modo da bloccare l’emissione dei bollettini di pagamento per la voce ‘spese di riscaldamento’- ha aggiunto- Vogliamo cosi’ rispondere alle legittime richieste di coloro che sono stati penalizzati in questi mesi. Oggi in Commissione Lavori Pubblici, congiunta con quella Patrimonio e Politiche Abitative, approfondiremo la tematica insieme ai Tecnici che stanno seguendo gli interventi”.