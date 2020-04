Comune: numero verde assistenza buoni spesa con app

Roma – “È stato attivato il numero verde 800.085.557 dedicato all’assistenza per chi ha scelto la modalita’ di fruizione tramite App dei buoni spesa distribuiti da Roma Capitale alle famiglie in difficolta’ a causa dell’emergenza Covid-19. Il numero verde, che sara’ attivo dal lunedi’ al venerdi’, dalle 9 alle 20, e’ stato inserito sul portale di Roma Capitale nella sezione Roma Aiuta Roma, creata per raccogliere tutte le informazioni relative all’emergenza coronavirus. Nella sezione Roma Aiuta Roma sono stati inoltre pubblicati il link per scaricare l’App, una Guida e un video tutorial su come scaricare ed utilizzare l’App”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.