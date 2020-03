Roma – “Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell’emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all’Autorita’ competente per la vigilanza, tramite il Sus (Sistema Unico di Segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. E’ semplice, segui le istruzioni”. Il profilo Facebook ufficiale di Roma Capitale lancia cosi’ il servizio rivolto ai cittadini per la segnalazione delle violazioni ai decreti per il contrasto al coronavirus.

Un’iniziativa che ha immediatamente suscitato la reazione del Partito democratico: “Apprendiamo, con sconcerto, dal profilo Facebook ufficiale del Comune di Roma che il Campidoglio ha appena aperto la caccia all’untore, chiedendo ai cittadini di segnalare assembramenti e comportamenti vietati”, commenta il gruppo Pd capitolino. Per questo, ricordano i dem, “ci sono le forze di polizia che da giorni stanno lavorando senza sosta proprio a tutela di tutti i cittadini. Non c’e’ bisogno della delazione pubblica, e’ una cosa pericolosa. Chiediamo che la campagna sia ritirata e che venga sospeso il servizio sul sito del comune di Roma”.