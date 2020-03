Comune: Parco della Caffarella, acquisite nuove aree

Roma – Dopo 24 anni si conclude definitivamente il processo di acquisizione al patrimonio pubblico comunale del Parco della Caffarella. E’ stata infatti definito dal dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale l’acquisto delle ultime aree ancora di proprieta’ privata inserite nell’Accordo di programma per la Realizzazione del parco della Caffarella stipulato nell’aprile del 1996 tra il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Regione Lazio, azienda consortile per il Parco dell’Appia Antica e Comune di Roma.

Si tratta di due aree e di un fabbricato rurale di circa 100 mq ricadenti nel comprensorio del casale di Vigna Cardinali, rimaste fuori dai provvedimenti di esproprio del 1997 e del 2005 a causa di un contenzioso con un ex affittuario, e che rischiavano di non essere piu’ fruibili essendo venuto meno il vincolo della pubblica utilita’. Aree e fabbricato che sono state ora acquisite a titolo definitivo grazie alla variazione di bilancio, con apposito stanziamento di fondi, votata a fine ottobre scorso dall’Assemblea capitolina.

“Per il Parco della Caffarella e’ una giornata storica. Portiamo a termine un processo iniziato ben 24 anni fa. Lo facciamo acquisendo al patrimonio della citta’ le ultime aree non pubbliche del Parco. Due aree e un piccolo fabbricato rurale, adiacenti al casale di Vigna Cardinali, che apriamo per la prima volta a tutti e che permettono finalmente la piena fruibilita’ del Casale”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Questa acquisizione e’ un tassello fondamentale nel percorso che porta alla completa restituzione ai cittadini di Parco unico per il suo straordinario valore storico, archeologico e naturale. Un risultato possibile grazie all’impegno degli uffici del Dipartimento Patrimonio e al costante lavoro che l’amministrazione ha portato avanti in questi ultimi anni, in sinergia con i Municipi interessati e Ente regionale parco dell’Appia Antica, per ampliare e rendere disponibile ai cittadini il Parco della Caffarella”, sottolinea l’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli.