Comune: per fase due al lavoro con task force

Roma – “Dopo aver avviato una task force incentrata sui servizi educativi e scolastici, Roma Capitale mette in campo anche una Task Force per il Sociale, con personale interno ai servizi ma anche professionisti esterni, per contribuire a ridisegnare insieme all’Amministrazione i servizi sociali e socioassistenziali a partire dalla fase 2, in osservanza delle disposizioni e delle linee guida del Governo”. Cosi’ in una nota il Comune di Roma.

“In particolare, al centro dell’azione sono posti i servizi semiresidenziali a carattere diurno, con funzioni socializzanti, aggregative, ludiche, formative e riabilitative, i centri e gli spazi a supporto dei servizi e delle famiglie e le modalita’ di accoglienza all’interno delle strutture per le persone a maggior rischio di esclusione sociale”.

“Il nostro obiettivo e’ sviluppare e rimodulare i servizi, con soluzioni anche innovative, per garantire la massima possibilita’ di accesso e la vicinanza ai cittadini nel rispetto delle norme di prevenzione a partire dalla fase 2- dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Ringrazio quindi per essere entrati nella squadra Alfredo Ferrante, Anna Maria Giannini, Concetta Mirisola, Fiorenzo Laghi, Giancarlo Tesone, Giancarlo Gazzi, Maria Luisa Scattoni, Nicola Ferrigni, Nicoletta Orchi, Vera Cuzzocrea e Vincenza Ancona, insieme ai membri della task force interni all’Amministrazione, Daniela Rosucci, Edoardo Trulli, Elisabetta Marconi, Fabrizio Villeggia, Gianna Rita Zagaria, Katia Vitri, Paola Calvani, Paola D’Inzeo e Roberta Maliani. Sono sicura che il documento tecnico-scientifico prodotto da questa squadra e condiviso con l’Amministrazione sapra’ dare un valore aggiunto alla ristrutturazione di questo fondamentale insieme di servizi a sostegno dei cittadini”.

I membri della task force mettono a disposizione la propria professionalita’ in modo gratuito, in videoconferenza. La squadra e’ in costante coordinamento con l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’. “L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto la popolazione a un isolamento forzato ma necessario- afferma proprio Mammi’- che ha inciso profondamente sul piano non solo economico ma anche sociale, con importanti effetti sul sistema delle relazioni interpersonali, specialmente in chi non possedeva abilita’ o strumenti digitali per valicare tale isolamento.”

“Adesso, dopo essere intervenuti a supporto delle situazioni piu’ fragili rimodulando tempestivamente i servizi, e’ necessario ripensare l’intero insieme dei servizi sociali e socioassistenziali per adattarlo e renderlo sempre piu’ efficace nella sua funzione di sostenere le persone in maggiore difficolta’ e accompagnare in sicurezza tutti i cittadini verso una rinnovata quotidianita’ fatta di attivita’, relazioni, diritti e doveri”.

Insieme all’assessora, coadiuveranno la valutazione dei documenti prodotti dalla task force, oltre ai direttori del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, il delegato della Sindaca all’Accessibilita’ Universale, Andrea Venuto, la delegata della Sindaca alle Politiche di Genere, Lorenza Fruci, la presidente della commissione capitolina Politiche Sociali e Salute, Maria Agnese Catini, la presidente della commissione capitolina Pari Opportunita’, Gemma Guerrini, e gli assessori alle Politiche Sociali del Municipio II, Carla Consuelo Fermariello, del Municipio X, Germana Paoletti, e del Municipio XV, Paola Chiovelli. Il documento scientifico prodotto dalla task force, la cui chiusura e’ prevista per gli inizi di giugno, sara’ condiviso con le parti sociali e rappresentanti della societa’ civile.