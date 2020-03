Comune potenzia sanificazione strade

Roma – A Roma sono stati potenziati gli interventi di sanificazione straordinaria delle strade come misura per fronteggiare il coronavirus. Le attivita’ di igienizzazione riguardano prioritariamente le aree degli ospedali, delle farmacie, di supermercati e mercati. Proseguono anche gli interventi di igienizzazione delle aree delle stazioni Fs, metro, di pensiline e fermate dei bus. Lo fa sapere in una nota il Campidoglio. “Abbiamo intensificato la sanificazione straordinaria delle strade in tutta la citta’.

Interventi che procedono insieme alle altre attivita’. Ama ha gia’ igienizzato 50mila cassonetti su 60mila presenti, con l’impiego di oltre 700mila litri di igienizzanti. Entro i prossimi giorni questo intervento sara’ completato. A breve la programmazione degli interventi sara’ pubblicata online sul sito Roma Capitale, con le aree interessate in ciascun Municipio, in prevalenza quelle frequentate da cittadini e lavoratori, in particolare farmacie, mercati, supermercati e ospedali. Gli interventi saranno effettuati prevalentemente in orari notturni”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.