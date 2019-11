Comune: proposte recupero San Lorenzo inviabili fino a 21 febbraio

Roma – C’e’ tempo fino al 21 febbraio 2020 per presentare proposte per il programma ReinvenTIAMO San Lorenzo. Prorogata di 90 giorni la manifestazione di interesse per il recupero degli spazi abbandonati in Via dei Lucani a San Lorenzo. Entro i prossimi 90 giorni, fino al 21 febbraio 2020, potranno quindi essere presentate a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica proposte preliminari che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare i loro contributi rispetto alle proposte pervenute. L’obiettivo e’ accogliere proposte unitarie che coinvolgano gruppi diversi composti da progettisti, investitori, stakeholder interessati allo sviluppo e al miglioramento del quartiere San Lorenzo per progetti innovativi di regia pubblica che migliorino la vita dei cittadini. Il programma di rigenerazione urbana punta alla riqualificazione di un’area di circa 10mila mq, la cui proprieta’ e’ suddivisa tra diversi proprietari privati, tra cui alcuni immobili sottoposti a pignoramento e affidati a custodi giudiziari, solo una parte minore e’ di proprieta’ comunale.

Sul portale di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?c ontentId=IDS403125) tutte le informazioni e la documentazione relative ai diversi step di avanzamento del processo. “Siamo soddisfatti dell’interesse che si e’ creato attorno al programma di rigenerazione urbana a San Lorenzo che dimostra l’importanza del percorso che abbiamo voluto intraprendere con cittadini, stakeholder e proprietari delle aree. Ringrazio tutti coloro che hanno compreso la natura sperimentale e innovativa del progetto e che hanno partecipato agli incontri promossi dall’Assessorato sempre in maniera propositiva e con spirito di collaborazione. Per questo abbiamo deciso di accogliere le sollecitazioni arrivate durante gli incontri e i momenti di confronto con il mondo imprenditoriale, i cittadini e i proprietari in modo da raggiungere la massima condivisione possibile su un processo che ci dara’ la possibilita’ di vedere realizzato presto un progetto fondamentale per il quadrante”, dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.