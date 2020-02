Comune: contro psicosi ci uniamo ad appello Ambasciata cinese

Roma – “Roma e’ la citta’ universale dell’accoglienza dove tutti sono i benvenuti. Qui la vita e’ normale e deve continuare ad esserlo, senza folli e ingiustificabili episodi di aggressione verso i nostro concittadini della comunita’ cinese, che vivono, lavorano e studiano nella Capitale ormai da generazioni. A Roma non c’e’ spazio per l’ignoranza, che e’ la piu’ contagiosa tra le epidemie. Rinnovo la nostra vicinanza e il mio supporto alla comunita’ cinese”. Lo scrive in una nota l’assessore allo Sviluppo Economico di Roma Capitale, Carlo Cafarotti.