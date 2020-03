Comune: con Regione Lazio va attivato protocollo anti cinghiali

Roma – “Il Campidoglio ha dato mandato agli uffici di attivare il protocollo anti-cinghiali sottoscritto con altre istituzioni tra cui Regione Lazio, Citta’ metropolitana, Asl. E per lunedi’ e’ stato fissato un sopralluogo in cui si decideranno le modalita’ di attuazione e il cronoprogramma degli interventi. Tra le ipotesi c’e’ anche l’abbattimento. Al sopralluogo, che si terra’ al giardino Parco dei caduti sul Fronte Russo, sono stati invitati tutti i rappresentanti degli enti coinvolti”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma.