Comune Roma: ecco piano e impianti sportivi per persone anziane

Roma – Non si interrompe l’articolata serie di iniziative messe in piedi dal Campidoglio per fronteggiare le ondate di calore e sostenere chi si trova in condizioni di maggior rischio e solitudine. Anche quest’anno il Piano Caldo assicura servizi e assistenza alle persone senza fissa dimora, con gravi problemi sociali, famiglie in emergenza e altri soggetti fragili. In questo caso, i 280 posti complessivi disponibili per accoglienza notturna e diurna nel periodo estivo si vanno a sommare ai 1.075 posti dell’accoglienza ordinaria. C’e’ poi l’insieme di attivita’ realizzate per gli anziani suddivise in area fisica, cognitiva e socializzazione, che andranno avanti fino al 15 settembre 2019: attivita’ ricreative, sport (ginnastica dolce e posturale, aquagym, nuoto, balli di gruppo, beach volley, bocce ecc.), seminari informativi su uso dei farmaci, stili di vita sani, alimentazione, formazione su sostegno reciproco e misure antitruffa, incontri e attivita’ per favorire la socializzazione. Potenzialmente 60 mila accessi gratuiti sono resi disponibili dall’Amministrazione capitolina in collaborazione con gli impianti sportivi comunali, i circoli privati e le federazioni che hanno risposto alla richiesta di progetti specifici a favore della popolazione anziana (tra gli altri Fidal, CalcioSociale, Coni, l’Associazione Nazionale di Cultura sportiva e altre). Le informazioni sono fornite attraverso i 10 mila ventagli informativi predisposti dall’Azienda Speciale Farmacap, distribuiti nei Centri Sociali Anziani e nei Municipi.

“Il Piano Caldo prosegue a favore di persone fragili e anziani con attivita’ e iniziative dedicate- dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale Laura Baldassarre- Grazie alla disponibilita’ dei gestori degli impianti sportivi potremo garantire agli anziani che abitano in tutti i Municipi ingressi gratuiti e attivita’ di qualita’. Siamo passati dai 6.400 dell’anno scorso ai 60 mila potenziali accessi. Un importante atto di solidarieta’ verso chi rimane in citta’ durante il periodo piu’ caldo”. “Ringrazio molto tutti i concessionari degli impianti sportivi- conclude l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia- i circoli e le federazioni che hanno aderito all’iniziativa del Piano Caldo 2019 per la disponibilita’ e la sensibilita’ dimostrate. Lo sport non soltanto e’ la chiave migliore per preservare un buono stato di salute e un corretto stile di vita, ma rappresenta anche un grosso motore di promozione e inclusione sociale, un sostegno di qualita’ per le categorie piu’ fragili e bisognose come gli anziani, vessati dal caldo del periodo. La nostra Amministrazione e’ da sempre in prima linea per sostenere le diverse categorie sociali con tutti i mezzi a disposizione, il Piano Caldo ne e’ l’ennesima dimostrazione concreta”.