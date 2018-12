Roma – “In seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attivita’ all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio”. Cosi’ in una nota il Comune di Roma.