Comune Roma: Metro C, bene ministra De Micheli su fondi Mit

Roma – “I fondi per sbloccare lo scavo della linea C della metro sono un’ottima notizia per la citta’ tutta. Dopo anni di mancate decisioni da parte della Giunta Raggi e dell’ex ministro Toninelli, finalmente la ministra De Micheli ha dato una prima pronta risposta. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione sulla mobilita’ romana, soprattutto sulla strategica metro C, con mozioni, interrogazioni e altre iniziative. Siamo solo all’inizio: la metro C deve avere un futuro certo, perche’ ha il compito strategico di unire periferia e centro, soprattutto in vista dell’imminente Giubileo. Si continui in questa direzione: vada avanti la project review sulla tratta successiva, si completi la progettazione della stazione Venezia, si metta in salvo la capacita’ tecnico-amministrativa delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma Metropolitane, si dia un futuro alla mobilita’ romana. Questi i temi di confronto che come gruppo capitolino porteremo al Governo e alla ministra in un incontro ufficiale che chiederemo oggi stesso”. Cosi’ in una nota il Gruppo Pd del Comune di Roma.