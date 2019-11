Comune Roma: ricostruzioni fantasiose, no a aumento tariffe taxi

Roma – “In merito a notizie stampa si specifica che a oggi non e’ previsto alcun aumento delle tariffe taxi. Il nuovo Regolamento comunale e’ ancora in discussione e punta a migliorare il servizio offerto. È tuttora in corso un tavolo di confronto con le categorie taxi. Obiettivo e’ garantire la presenza capillare del trasporto pubblico non di linea in nodi di scambio per ridurre al minimo le attese, a beneficio degli utenti e degli operatori”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.