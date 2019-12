Comune Roma: stop a veicoli inquinanti giovedì e venerdì

Roma – “In seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM10, e’ stata emanata l’ordinanza della Sindaca che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli piu’ inquinanti nelle giornate del 19 e 20 dicembre. In particolare l’ordinanza stabilisce la limitazione della circolazione veicolare (oltre ai divieti gia’ previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella Z.T.L. Fascia-Verde, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e Autoveicoli Benzina Euro 2. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. Il testo completo dell’ordinanza e’ consultabile sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it”. Cosi’, in una nota, il Campidoglio.