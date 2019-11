Comune Roma: visita agenzia Ue diritti per superamento campi

Roma – Domani una delegazione dell’Agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali (Fra), guidata da Andrey Ivanov, si rechera’ a Roma per incontrare una rappresentanza di Roma Capitale, coordinata dalla delegata della sindaca per l’Inclusione Monica Rossi. La visita sara’ finalizzata a costruire percorsi di assistenza tecnica della Fra a beneficio di Roma Capitale nell’ambito dell’implementazione del Piano per il superamento dei campi rom a Roma. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. La sinergia consentira’ di sviluppare ulteriori strumenti per affinare nel dettaglio il profilo teorico e operativo di un Piano che si sta consolidando a livello europeo come una buona prassi da studiare e replicare in materia di diritti e inclusione.