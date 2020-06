Comune: saluti di fine anno in nidi e materne

Roma – La prossima settimana si terranno i saluti di fine anno nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale. L’evento e’ rivolto ai bambini dell’ultimo anno, in uscita dalle strutture, che potranno cosi’ tornare negli istituti per salutare maestre ed educatrici. “Pensiamo sia importante non lasciare che l’ultimo ricordo di contatto sia quello reciso improvvisamente il giorno del lockdown. Anche se abbiamo attivato la didattica a distanza, vogliamo garantire la possibilita’ ai bambini e alle bambine che passeranno ad un altro ciclo del percorso scolastico di salutare le proprie educatrici e maestre, con cui hanno condiviso un percorso di crescita cosi’ fondamentale: il saluto di fine anno, quest’anno, sara’ un momento speciale dedicato a loro”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Gli eventi si svolgeranno nel corso dell’ultima settimana di giugno, nel rispetto delle misure sanitarie anti-Covid: all’aperto, con il necessario distanziamento e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Gli incontri avranno la durata massima prevista di 1 ora, con almeno 15 minuti di stacco tra l’orario di conclusione di un gruppo e l’inizio del successivo. Le indicazioni dettagliate sono contenute in una nota inviata dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale e dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale a tutti i Municipi, in cui si sottolinea l’importanza psicologica, educativa e relazionale del momento del saluto per i piccoli alunni.

“Le nostre educatrici, insegnanti e coordinatrici dei servizi educativi e scolastici capitolini hanno dimostrato, anche durante l’interruzione dell’attivita’ educativa e scolastica in presenza, una grande professionalita’ e sensibilita’, mantenendo i legami educativi a distanza con i bambini e garantendo ai piccoli e alle famiglie una presenza importante in una fase delicata. Dando la possibilita’ di organizzare il saluto di fine anno in presenza, vogliamo sostenere i piccoli nella gestione delle emozioni, affinche’ si sentano ‘accompagnati’ in questo momento di passaggio, affrontato dopo mesi difficili e lontani dalle loro educatrici e maestre, che vogliamo possano incontrare di nuovo in presenza e salutare in un clima di positivita’ e ripartenza”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’.