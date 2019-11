Comune: sarà cancellato murales Diabolik a Torpignattara

Roma – Il murale apparso nel quartiere di Torpignattara e dedicato all’ex capo ultra’ laziale Fabrizio Piscitelli, detto ‘Diabolik’, sara’ presto cancellato. Grazie all’intervento delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, mercoledi’ 13 novembre scorso e’ stata fermata una persona che stava realizzando il murale su un edificio di proprieta’ dell’Ater. Gli agenti lo hanno bloccato poco prima che completasse l’opera e hanno proceduto nei suoi confronti con una sanzione di 400 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e con la denuncia per imbrattamento di immobile pubblico. Si e’ infine provveduto ad avvisare Ater al fine di attivare le procedure per la ripulitura e il ripristino dei luoghi con spese a carico del responsabile, un cittadino italiano di 28 anni. Lo fa sapere l’ufficio stampa di Roma Capitale.