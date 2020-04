Comune: smart working fase 2, dialogo con Csa

Roma – “Programmare la cosiddetta ‘Fase 2′, valutando azioni e interventi per costruire la graduale ripresa delle attivita’ negli uffici di Roma Capitale alla luce delle disposizioni emanate dal Governo. E’ il tema intorno cui si e’ sviluppato oggi il dialogo tra l’Assessore al Personale Antonio De Santis e il sindacato Csa, rappresentato da Franco Moscia e da Giacomo Vacca. Verranno fissati altri momenti di confronto per articolare lo smart working, in seguito alla decisione dell’Amministrazione di consolidarlo nel tempo a una percentuale pari al 30% tra i dipendenti capitolini”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del Comune di Roma.