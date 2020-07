Comune: targa toponomastica Sora Lella già apposta nel 2013

Roma – Contrariamente a quanto riportato quest’oggi da un quotidiano, la targa in memoria dell’attrice Elena Fabrizi, conosciuta come Sora Lella, non e’ stata apposta da questa Amministrazione. La delibera di Giunta con la quale veniva preso il provvedimento, nella seduta del 4 luglio 2012, riporta le date di nascita e scomparsa corrette, mentre la targa- con data scomparsa non veritiera- e’ stata apposta nel 2013 senza cerimonie pubbliche. È gia’ in corso l’iter per provvedere all’apposizione di una nuova targa. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.