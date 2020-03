Comune: turni invernali taxi sono stati prorogati

Roma – “I turni invernali degli operatori taxi, legati alla bassa stagione, saranno prorogati di un mese in considerazione delle circostanze legate alle misure di prevenzione del Coronavirus. È quanto emerso dalla Commissione Consultiva taxi convocata oggi dall’Assessorato alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale. Obiettivo soddisfare le richieste degli operatori del trasporto pubblico non di linea e garantire un servizio efficiente per cittadini e turisti. Roma Capitale ha aperto un tavolo con la categoria per monitorare gli sviluppi della situazione e a tal fine ha convocato tra due settimane una nuova seduta della Commissione consultiva per valutare l’impatto delle misure messe in atto, garantire un monitoraggio costante ed eventualmente decidere nuovi provvedimenti da adottare. L’assessore alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese, spiega che obiettivo primario e’ mantenere un confronto periodico con gli operatori taxi per valutare insieme a loro tutte le misure piu’ adeguate per far fronte alla diminuzione della domanda di servizio e andare incontro alle necessita’ della categoria”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.