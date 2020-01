Comune: ecco ufficio politiche comportamentali

Roma – Servizi migliori per i cittadini e comunicazione piu’ efficace anche con le imprese. È l’obiettivo dell’ufficio di scopo ‘Inovazione per le politiche comportamentali’ – la prima struttura in Italia dedicata alle scienze comportamentali all’interno della pubblica amministrazione – presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, dal rettore della Sapienza Eugenio Gaudio e dal prorettore vicario di Tor Vergata, Nathan Levialdi.

L’Ufficio – che gode anche di collaborazioni internazionali a costo zero per l’Amministrazione – supportera’ le strutture interne a Roma Capitale e le societa’ partecipate nella realizzazione di progetti per la semplificazione dei processi e al miglioramento dei servizi pubblici, in diversi ambiti: ambiente, trasporti, partecipazione cittadina, tax compliance. In questa prima fase, i target oggetto di intervento sono stati suddivisi in gruppi il piu’ possibile omogenei, ai quali somministrare un particolare intervento, come l’invio di un messaggio personalizzato o l’offerta di un incentivo economico.

I risultati di questo ‘trattamento’ sono stati messi a confronto con quelli ottenuti da analoghi gruppi di utenti, definiti di ‘controllo’, che non hanno ricevuto gli stessi stimoli. A quanto riferisce il Campidoglio, le prime iniziative hanno semplificato i rapporti con Roma Capitale informando cittadini e imprese della possibilita’ di chiudere eventuali contenziosi in essere e regolarizzare le proprie situazioni debitorie riducendone sanzioni e spese legali.

Inoltre, e’ stato incentivato un corretto utilizzo dei servizi di trasporto pubblico ed e’ cresciuto il coinvolgimento dei cittadini nei processi partecipativi. Questi alcuni esempi: Progetto liti tributarie pendenti: + 108% di adesioni alla definizione agevolata della controversia per un totale di 7,5 milioni di euro recuperati; – progetto Bilancio Partecipativo 2019: + 255% di valutazioni positive ai progetti; progetto Imu: +888% di utenze pagate. Progetto ‘Viaggia Valida e Vinci’: notevole incremento delle obliterazioni degli abbonamenti Atac dall’avvio della lotteria a premi.

I progetti in corso, di cui si attendono i risultati, sono quelli sul pagamento della bolletta Tari per le utenze domestiche e non domestiche, dei servizi scolastici e del canone di occupazione del suolo pubblico nei Municipi. Il progetto e’ basato sul metodo scientifico e sull’oggettivita’ dei dati per invitare il cittadino.

“Un progetto nuovo, sperimentale, primo in Italia, che applica metodi scientifici ed economici a comportamenti che tutti noi abbiamo nel quotidiano- ha detto Raggi- Un ufficio nato un po’ in sordina, con poche persone ma che si sta dimostrando uno strumento molto utile. L’obiettivo e’ ricostruire in maniera gentile uno spirito di collaborazione tra amministrazione e i cittadini, inducendo dei comportamenti virtuosi per il bene di tutti. Vogliamo una amministrazione che non sia un ‘nemico’ ma che cerca di essere uno strumento utile per i cittadini”.