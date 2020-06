Condono online, Iorio: semplificazione e snellimento grazie a Sue

Roma – “Una nuova piattaforma tecnologica, Sue (Servizi Unificati per l’Edilizia), per snellire e semplificare le procedure di condono e’ disponibile online sul portale di Roma Capitale dopo la fase di test durata circa una settimana. Un risultato importante che consentira’ di istruire piu’ velocemente le pratiche in modalita’ digitale e di accelerare lo smaltimento di tutte quelle domande rimaste inevase, ferme da anni negli uffici capitolini. Ne abbiamo parlato oggi in commissione Urbanistica insieme all’assessore Luca Montuori, agli uffici del dipartimento Pau e della societa’ partecipata Risorse per Roma La piattaforma e’ il risultato della delibera approvata lo scorso anno in Assemblea capitolina (la 40 del 16 maggio 2019) che da’ la possibilita’ di utilizzare il silenzio assenso e la procedura semplificata per le istanze di condono edilizio, ancora in istruttoria, segnando un netto cambio di passo rispetto al passato”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale, Donatella Iorio (M5S).

“Come? Presentando in modalita’ telematica tutta la documentazione necessaria e col silenzio assenso, che scattera’ dopo 30 giorni dall’inoltro- spiega la consigliera pentastellata- Poi ci saranno i controlli a campione dell’amministrazione, in percentuale variabile a seconda del tipo di abuso edilizio: il 100 per cento per le pratiche relative ad abusi edilizi che comportano un notevole impatto sul territorio, o realizzati in aree vincolate; non meno del 30 per cento per nuove costruzioni o ampliamenti e ristrutturazioni edilizie e, infine, non meno del 10 per cento per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.”

“Ad oggi sono circa 170mila le richieste ancora in istruttoria: con l’attuazione della procedura semplificata stimiamo che circa 50-60mila domande potranno essere evase in tempi brevissimi. Portiamo cosi’ a compimento uno dei punti del nostro programma, che avra’ importanti effetti: piu’ trasparenza ed efficienza alla macchina amministrativa, maggiori entrate per le casse capitoline e risposte piu’ rapide ai cittadini”.

“Come ha evidenziato l’assessore Montuori la piattaforma rappresenta un risultato importante, per non dire storico, per Roma Capitale, che si inserisce nel percorso di smaterializzazione dei documenti e di sburocratizzazione delle procedure- sottolinea Iorio- Per diffondere e incentivare l’uso della piattaforma e’ stato svolto un lavoro di comunicazione e confronto, attraverso un tavolo tecnico, con tutti gli ordini professionali, che si sono dichiarati molto soddisfatti di questo nuovo sistema, che consentira’ di presentare diverse tipologie di pratiche edilizie e di istruire le domande di condono in itinere direttamente online. Per far si’ che il sistema funzioni al meglio sara’ attuata una riorganizzazione degli uffici, anche al fine di rendere questa un’amministrazione ‘contemporanea’ e al passo coi tempi, fondata sull’impiego delle nuove tecnologie digitali, che consentono il lavoro da remoto”.

“I funzionari che hanno lavorato al progetto ci hanno illustrato per grandi linee il funzionamento della piattaforma: dopo la presentazione di una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico o del cittadino, l’amministrazione effettua delle verifiche di carattere formale, e in qualche caso anche sostanziale, e dopo la corresponsione degli oneri dovuti, viene rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, che potra’ essere stampato direttamente dal proprio pc. L’ufficio- conclude la presidente della commissione capitolina Urbanistica- puo’ perfezionare la pratica anche tacitamente attraverso il silenzio assenso, e anche in questo caso, dopo la verifica del pagamento delle somme dovute, sara’ rilasciato il titolo edilizio.”

“Tra le innovazioni introdotte, sara’ possibile intervenire in modalita’ digitale sulla titolarita’ della pratica di condono, aggiornando in modo automatico la domanda presente nei sistemi informatici, attraverso la presentazione di una richiesta e allegando l’atto attestante la proprieta’ dell’immobile. Inoltre, sara’ possibile per l’amministrazione conoscere in tempo reale se le somme dovute sono state versate, perche’ si potra’ effettuare online anche il pagamento. Non appena avremo dati certi sul funzionamento della piattaforma, sulla base dei quali si potra’ fare un cronoprogramma sui tempi di smaltimento delle varie tipologie di pratiche, riaggiorneremo la commissione”.