Confartigianato: per artigiani arriva cassa integrazione

Roma – “Bene le misure a sostegno delle imprese emanate dal Governo. Agli artigiani, intanto, viene assicurato un supporto economico grazie all’Ente Bilaterale del Lazio per l’artigianato (Eblart) e ad Artigiancassa. Eblart paga infatti l’80% del salario dei dipendenti degli artigiani alle prese con l’emergenza, fungendo da vera e propria cassa integrazione, mentre Artigiancassa ha un plafond per il sostegno alle imprese del settore (tutte le info su confartigianatoroma.it e eblart.it). Importante sottolineare che e’ possibile accedere a queste agevolazioni online, senza quindi doversi recare fisicamente a qualche sportello, potendosi attenere cosi’ in modo scrupoloso a quanto stabilito dal Governo per limitare la diffusione del contagio”. Cosi’ in una nota Antonio Fainella, direttore di Confartigianato Roma.