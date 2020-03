Confartigianato: contributo Regione Lazio a Pmi è cosa positiva

Roma – “Bene il contributo regionale per le piccole e medie imprese del Lazio in una fase davvero difficile per la nostra economia. In particolare, dei 400 milioni che la Regione ha messo a disposizione per il tessuto produttivo locale sono importanti i 50 milioni che potrebbero essere immediatamente disponibili per le microimprese attraverso un bando. A questo proposito abbiamo chiesto, pero’, che le procedure siano veloci in modo da non far passare troppo tempo; bisogna avviare un meccanismo per cui a domanda dell’imprenditore, che ha diritto di avere quel contributo economico, la risposta della Regione sia veloce in termini di accredito”. Cosi’ in una nota Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma.