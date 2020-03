Confartigianato: pizzerie aperte dopo le 18 per asporto

Roma- “Mentre invitiamo tutte le piccole imprese ad attenersi in maniera scrupolosa alle norme previste, considerata la gravita’ della situazione in cui versa il Paese, relativamente ad alcuni dubbi interpretativi, gia’ presenti nel Decreto dell’8 marzo, consigliamo ai laboratori artigianali che effettuano consumo sul posto di sospendere l’attivita’ dopo le 18 mantenendo la sola vendita per asporto. In relazione al mondo del Benessere (estetica, acconciatura) riteniamo che tali attivita’ possano continuare a svolgere i propri servizi a differenza dei centri benessere (cod. attivita’ 96.04.10) che debbono restare chiusi. Gli esercizi di vicinato alimentare, cosi’ come i banchi alimentari nei mercati (giornalieri e settimanali) potranno restare aperti”.

Cosi’ in una nota il direttore di Confartigianato Roma, Antonio Fainella. “Questa mattina abbiamo chiesto alla sindaca Raggi di ampliare il differimento della tassazione locale (Occupazione suolo pubblico, IMU,TA.RI, imposta di pubblicita’) e il blocco di eventuali provvedimenti di revoca delle concessioni per morosita’ a tutte le attivita’ che stanno subendo limitazioni: commercio di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artigianali, operatori su area pubblica, centri benessere e strutture di intrattenimento”.