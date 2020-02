Confartigianato: tavolo permanente con Campidoglio cosa positiva

Roma – “Bene l’apertura di un tavolo permanente voluto dal Campidoglio per monitorare l’evolversi della situazione Coronavirus e soprattutto l’impatto economico che puo’ avere sulla citta’ e sulle nostre imprese. Come Confartigianato Roma abbiamo invitato tutti i nostri associati a seguire scrupolosamente i consigli impartiti dalla Regione per evitare la diffusione del contagio e a diffondere le stesse informazioni, tramite materiale da affiggere all’interno dei locali e delle imprese, alla clientela. Chiediamo dunque un confronto aperto e costante con le istituzioni al fine di non trovarsi impreparati di fronte a una possibile emergenza”. Cosi’ in una nota Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma.