Confcommercio: Ostia, aperto nuovo sportello telematico

Roma – E’ stato presentato oggi a Roma, ad Ostia, il nuovo sportello Telematico Informativo dedicato alle imprese associate, nato con l’obiettivo di promuovere una corretta ‘cultura della prevenzione’ sul territorio, e per diffondere normative e prassi corrette in materia di sicurezza sul lavoro e di rispondere alle esigenze delle aziende.

Lo Sportello Telematico, realizzato in collaborazione tra L’Ascom Confcommercio Roma X Municipio e Litorale Romano e l’Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 3, rientra in un protocollo d’intesa che e’ stato firmato in occasione dell’evento e che prevede anche la strutturazione di incontri di approfondimento periodici con le imprese del territorio.

“Siamo passati da un mondo in cui l’informazione era una grande risorsa ad un mondo in cui il sovraccarico di informazioni e’ diventato un boomerang- ha spiegato Armando Vitali, presidente Ascom X Municipio e Litorale Romano- L’accordo raggiunto con la Asl consentira’ ai nostri associati di ricevere le migliori e piu’ aggiornate informazioni su un tema cosi’ delicato in modo da poter svolgere la propria attivita’ con maggior sicurezza e tranquillita’”.

“Tra gli obiettivi che si prefigge quotidianamente la nostra Associazione- ha proseguito il direttore di Confcommercio Roma, Pietro Farina- ne prevale sicuramente uno: facilitare il piu’ possibile il lavoro delle imprese associate. Confcommercio Roma si interfaccia costantemente con le Istituzioni sul territorio e con la Pubblica Amministrazione per rispondere alle esigenze degli imprenditori, individuando soluzioni e strumenti che sappiano velocizzare e rendere piu’ agevoli adempimenti obbligatori e burocrazia. La nostra collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 3 va proprio in questa direzione”.

“Mettere in primo piano la prevenzione come mezzo di intervento sul territorio- ha spiegato Fulvio Turrini, Tecnico della Prevenzione Asl Rm3, responsabile e coordinatore del Progetto- come previsto dal Piano di Prevenzione della Regione Lazio, costruire sinergie di formazione ed informazione tra gli Organi di controllo e le realta’ produttive al fine di rendere la sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un concreto strumento di protezione dei lavoratori”.