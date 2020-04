Confcommercio: soddisfazione grande per misure Regione Lazio

Roma – “Accogliamo con grande soddisfazione le misure economiche che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato a sostegno delle imprese. Sono misure importanti che recepiscono le nostre richieste per fare si’ che gli imprenditori del terziario di mercato in questa situazione di grande difficolta’ riescano ad avere un adeguato e indispensabile supporto”. Cosi’ il presidente di Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora, sulle misure sociali, economiche e finanziarie della Regione Lazio presentate oggi per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus. In particolare, sottolinea Acampora, “apprezziamo l’incremento di ulteriori 45 milioni del fondo gia’ costituito nei giorni scorsi che cosi’ arriva a 100 milioni per erogare prestiti fino a 10mila euro a tasso zero per microimprese e partite Iva. Inoltre e’ fondamentale anche il fondo da 23 milioni di euro per il contributo degli affitti di negozi, botteghe artigiane ed esercizi pubblici per i commercianti che hanno subito una perdita di fatturato a causa delle chiusure obbligatorie imposte dalle normative nazionali”.