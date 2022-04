Confcooperative Lazio, Marcocci: con cultura, sport, turismo step decisivo per eccellenze

Roma -“Scegliamo, ancora una volta, di progettare il futuro delle eccellenze del nostro territorio grazie alla prosecuzione di un cammino già intrapreso. Al quale, con la nascita della Federazione Cultura Turismo Sport, aggiungiamo il tassello decisivo.”

“Nella trasversalità progettuale e fattiva fra due federazioni ad alto tasso di eccellenza territoriale si cela il vero valore aggiunto: rafforzare e promuovere un network cooperativo ispirato al valore comunitario e alla costruzione del bene comune. Lavoro e persone al centro della visione d’insieme, così come testimoniato anche dagli interventi dei presidenti delle federazioni nazionali Irene Bongiovanni e Giorgio Mercuri”.

Così in una nota il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci, sintetizza l’assemblea interfederale di oggi fra Cultura Turismo Sport e FedAgriPesca, alla quale hanno partecipato il Sottosegretario alle Politiche Agricole On. Francesco Battistoni, l’Assessora Regionale all’Agricoltura Enrica Onorati, la Consigliera Regionale Marta Leonori (V Commissione – Cultura, Turismo, Sport), la Dirigentr Organ. Territ. CONI Cecilia d’Angelo, il portavoce di Slow Fodd Luigi Pagliaro, il dirigente regionale Paolo Giuntarelli e i due presidenti delle Federazioni nazionali Irene Bongiovanni (Cultura Turismo Sport) e Giorgio Mercuri (FedAgriPesca).

“Ascoltare le esigenze dei territori, canalizzarle in progettualità orientate alla valorizzazione delle eccellenze: questo è il DNA cooperativo su cui costruiremo la nostra azione operativa- spiega Barbara Pescatori, presidente neoeletta della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio- I fondi ci sono, anche grazie al PNRR, le idee chiedono solo di essere promosse: sta a noi fare delle eccellenze culturali, turistiche e sportive del Lazio il vero boom economico dei prossimi anni”.

“Complessità e trasversalità, con differenze e similitudini: questo è FedAgriPesca, questa è cooperazione. La modernità ci impone una complessità che non deve essere vista in senso negativo, ma con la volontà di una traduzione positiva e costruttiva delle istanze- spiega Salvatore Stingo, confermato presidente di FedAgriPesca Lazio- Progetti in campo già ci sono: mettiamo insieme comuni, persone e territori per uno sviluppo futuro. Con senso di comunità e di costruzione di bene comune, dove le storie sono al centro. Così si vince la sfida del futuro”. (Agenzia Dire)