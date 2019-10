Confronto tra esperti: inquinamento causa danni a occhi

Roma – La giornata mondiale della vista, che ricorre oggi, richiama l’attenzione sulla cecita’, una patologia fortemente invalidante e in crescita. Tanto che l’Oms ha lanciato l’allarme sul rischio che il numero delle persone affette da ipovisione e cecita’ nel mondo salga a 55 milioni. La prevenzione e’ dunque fondamentale. È quanto emerso dall’incontro promosso dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita’ – Iapb Italia onlus nella sala polifunzionale del Consiglio dei ministri, con cui sono state avviate importanti iniziative su tutto il territorio nazionale per affermare la necessita’ di prendersi cura della vista a tutte le eta’. Nel corso dell’incontro si e’ approfondito il tema “L’inquinamento ambientale e gli effetti sulla salute generale ed oculare”, su cui si sono confrontati i rappresentanti del ministero della Salute, esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’, ricercatori dell’Istituto Superiore della Sanita’ e molti autorevoli oculisti e specialisti della medicina del lavoro delle universita’ italiane. Si e’ parlato cosi’ di come mantenere la vista in salute, non solo facendosi visitare, ma anche evitando comportamenti dannosi come ad esempio lavorare in luoghi chiusi utilizzando un’illuminazione non appropriata, guardare da vicino gli schermi dei computer e dei devices digitali per molte ore al giorno. Lo scopo e’ contribuire in modo incisivo alla prevenzione delle patologie oculari che, complessivamente, provocano 217 milioni di ipovedenti nel mondo. Si tratta di malattie che possono essere prevenute nell’80% dei casi e la cui incidenza e’ destinata ad aumentare man mano che la popolazione invecchia. A questo proposito, l’avvocato Giuseppe Castronovo, presidente di IAPB Italia onlus, ha dichiarato: “Ogni giorno ci prendiamo cura di tantissime cose che attraversano la nostra quotidianita’, ma alla vista non ci pensiamo mai, benche’ senza la vista non potremmo occuparci neppure di tutto il resto. Non diamo per scontato questo bene indispensabile, prendiamocene cura! Mantenere la nostra vista in salute, quindi, dipende da noi: basta farsi visitare”.

“Nuovi fattori oggi contribuiscono all’aggravarsi di questo fenomeno e non a caso in occasione della Giornata Mondiale della vista di quest’anno si e’ scelto di evidenziare la correlazione esistente tra il danno dell’inquinamento sulla salute degli occhi. Lo stress, l’aria che respiriamo non sono fattori trascurabili per questo l’Uici continuera’ a chiedere alle Istituzioni sempre maggiore impegno e risorse per prevenire le malattie degli occhi e salvaguardare la vista di tutti i nostri concittadini”, ha aggiunto Mario Barbuto, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici). Nella Tavola rotonda “Proteggere la vista dall’ambiente inquinato”, Claudio Azzolini, direttore Clinica Oculistica e Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell’Universita’ dell’Insubria di Varese e Como, ha spiegato: “Vengono descritte le principali conseguenze per la salute oculare dovute a condizioni ambientali sfavorevoli e a agenti irritativi presenti negli uffici. I possibili disturbi oculari non sono pochi, sono di vario tipo e responsabili anche di malessere visivo importante. Tali disturbi vanno riconosciuti tempestivamente per porre in atto adeguati rimedi per mantenere il benessere visivo”. La guida notturna e’ stato il tema al centro dell’intervento di Raffaele Sangiuolo, presidente della Fondazione italiana di oftalmologia digitale e robotica: “Sara’ effettuata una disamina delle criticita’ legate ai vari fattori visivi che concorrono ad una funzione dinamica, complessa e multifattoriale quale la guida notturna. Sara’ analizzata la normativa attuale, evidenziandone limiti e carenze, proponendo adeguate soluzioni alle problematiche indotte causa di gravi costi in termini di oneri sociali e di vite umane”.

Naturalmente anche quest’anno la Societa’ Oftalmologica Italiana (SOI) e’ a fianco di IAPB Italia e mette a disposizione in tutto il Paese 30.000 visite gratuite per chi non ha mai effettuato i necessari controlli specialistici. Dal mese di ottobre in poi, e’ infatti sufficiente collegarsi al sito www.giornatamondialedellavista.it per riservare un appuntamento, chiamando direttamente lo specialista piu’ vicino indicato nella mappa. Inoltre, in 80 citta’ su tutto il territorio nazionale, il 10 ottobre verranno organizzate diverse iniziative che vanno dalla distribuzione di materiale informativo, allo svolgimento di incontri divulgativi con gli specialisti, ai controlli oculistici gratuiti. “Guarda che e’ importante” non e’ solamente lo slogan scelto per questa Giornata Mondiale della Vista ma un’importante raccomandazione da tenere a mente non solo un giorno ma tutto l’anno.