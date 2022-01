Congresso Fit-Cisl Lazio, Masucci: trasporti, convergenza su partecipazione lavoratori

Roma, 14 gen. – Una convergenza tra Istituzioni, rappresentanti delle aziende, sindacato ed esperti del settore sul tema della partecipazione dei lavoratori. Questo l’esito della tavola rotonda “Partecipazione, perché?” che si è tenuta nell’ambito del XII Congresso della Fit-Cisl del Lazio, in corso oggi presso il Carpegna Palace Hotel, a Roma.

Il Professor Francesco Delzio, docente presso l’Università Luiss, editorialista e strategic advisor per aziende ed enti pubblici, ha lanciato la proposta di sperimentare fattivamente sul territorio, e in particolare nelle aziende che si occupano di servizi pubblici, elementi di partecipazione, non soltanto in termini economici o gestionali, ma anche a livello strategico e valoriale.

Proposta raccolta positivamente nei successivi interventi dell’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, e dell’assessore capitolino all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Il Segretario Generale della Fit-Cisl Lazio, Marino Masucci, ha pienamente raccolto l’invito: “riteniamo fondamentale- ha spiegato- fare passi concreti per proporre la costruzione di esperienze aziendali in cui la ‘salute’ dell’azienda, quella dei lavoratori e l’efficienza del servizio pubblico siano considerati un tutt’uno”.

Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti anche i Professori Andrea Ciampani, Leonello Tronti e Giovanni Scansani, che hanno tracciato nel dettaglio la storia della partecipazione e le sue possibilità applicative nell’organizzazione del lavoro e sotto il profilo economico orientato al Welfare.”

“Nelle conclusioni del dibattito, il Segretario Generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, ha illustrato le più interessanti esperienze contrattuali effettuate a livello nazionale riguardanti il tema della partecipazione e tracciato un approfondito e interessante quadro generale. La mattinata di Congresso si è conclusa con l’intervento di Enrico Coppotelli, Segretario Generale della Cisl del Lazio. (Agenzia Dire)