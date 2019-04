Congresso Forza Italia Roma, Massaro nuovo Vice Coordinatore: “Rilanciamo il partito con umiltà e concretezza”

A poco piú di due settimane dal congresso di Forza Italia Roma é stata composta la squadra del direttivo romano.

Tra i nuovi Vice Coordinatori Pietrangelo Massaro, il quale dichiara: “Sono onorato di ricevere questo incarico, consapevole della grande responsabilitá che oggi assumiamo nei confronti dei militanti e degli elettori”.

“La celebrazione dei congressi – aggiunge Massaro – voluti e stimolati dal Presidente Silvio Berlusconi e dal Vice Presidente Antonio Tajani, ha consentito a Forza Italia di offire un valido esempio di partecipazione, democrazia e selezione della classe dirigente a partire dai territori”.

“Ora, forti della legittimazione della nostra base e con il giusto bagno d’umiltà – spiega il neo Vice Coordinatore – dobbiamo tornare a far sentire la nostra voce per strada, nelle piazze, nei mercati e costruire, insieme ai cittadini romani, una proposta politica concreta e credibile, alternativa al malgoverno della Raggi e del M5s.

Punti programmatici per noi prioritari sono la riqualificazione delle periferie, le misure a favore del sociale e del lavoro e il rilancio del tessuto produttivo ed economico della Capitale”.

“Insieme al Coordinatore Davide Bordoni, che ringrazio per la fiducia, onoreremo l’impegno, condiviso con tutti i parlamentari e dirigenti romani, di dimostrare ai cittadini, nel corso della campagna elettorale per le europee, quanto Roma, l’Italia, l’Europa, abbiano bisogno di una forza liberale e moderata, ispirata ai valori del Partito Popolare Europeo e in grado di essere punto di riferimento della comunità di centrodestra – conclude il neo Vice Coordinatore di Forza Italia Roma Pietrangelo Massaro.