Consigli in presenza, De Vito: spiace per nuova posizione Pacetti

Roma – “Mi spiace per la nuova posizione che il capogruppo M5S Pacetti portera’ nella prossima capigruppo, ma nel momento in cui le attivita’, i bar, i ristoranti, le palestre, i parrucchieri e i centri estetici rialzano con fatica le saracinesche, in un contesto in cui nell’intero Lazio si registrano appena 9 casi di Covid al giorno e in un momento in cui la popolazione prova a ripartire e reagire con determinazione e fiducia, credo che le istituzioni e i rappresentanti dei cittadini debbano dare per primi il buon esempio e il segnale”. Lo dichiara il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito.

“Diversamente, si dimostrerebbe di temere il confronto con la cittadinanza e ci si porrebbe al di sopra di essa- sottolinea De Vito- Ne sono convinto pur essendo un forte assertore dell’ottima esperienza istituzionale dei Consigli in videoconferenza, grazie ai quali si e’ potuta garantire la prosecuzione del dibattito democratico e di cui durante la seduta di domani comunichero’ i dati esatti. Do quindi per scontato, anche sulla scorta della precedente capigruppo, che il buonsenso del M5S prevarra’ e che non si dara’ un pessimo segnale ai cittadini. Il regolamento di mia emanazione puo’ ritenersi, almeno per quanto attiene i Consigli, del tutto sospeso”.